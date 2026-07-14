https://news.day.az/sport/1847818.html Гигантская футболка Месси пролетела над Росарио - ВИДЕО Гигантская футболка сборной Аргентины с фамилией Лионеля Месси появилась в небе над его родным городом Росарио. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на TSN, футболку пронес над городом вертолет. Акцию приурочили к победе сборной Аргентины над Швейцарией со счетом 3:1 в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.
Гигантская футболка Месси пролетела над Росарио - ВИДЕО
Гигантская футболка сборной Аргентины с фамилией Лионеля Месси появилась в небе над его родным городом Росарио.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на TSN, футболку пронес над городом вертолет.
Акцию приурочили к победе сборной Аргентины над Швейцарией со счетом 3:1 в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.
В полуфинале турнира аргентинская команда встретится со сборной Англии. Матч состоится 15 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.
На ЧМ-2026 39-летний Месси провел шесть матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
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