Гигантская футболка Месси пролетела над Росарио

Гигантская футболка сборной Аргентины с фамилией Лионеля Месси появилась в небе над его родным городом Росарио.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на TSN, футболку пронес над городом вертолет.

Акцию приурочили к победе сборной Аргентины над Швейцарией со счетом 3:1 в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

В полуфинале турнира аргентинская команда встретится со сборной Англии. Матч состоится 15 июля и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

На ЧМ-2026 39-летний Месси провел шесть матчей, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.