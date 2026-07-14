Начался второй день IV Шушинского глобального медиафорума на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление правды и возрождение доверия".

Как сообщает специальный корреспондент Trend, во второй день форума участники продолжат обсуждение современных вызовов, стоящих перед мировыми СМИ, роли журналистики в укреплении доверия между обществами, а также противодействия распространению дезинформации, передает Day.Az.

В рамках программы запланированы панельные дискуссии, выступления международных экспертов и представителей ведущих медиаструктур.

Форум проходит 13-14 июля и посвящен вопросам развития международного сотрудничества в сфере медиа, повышения устойчивости информационного пространства и укрепления глобального диалога.

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