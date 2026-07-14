The Floridian о заявлениях Президента Ильхама Алиева о роли Трампа в мирном процессе

Американское издание The Floridian опубликовало материал, посвященный заявлениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева о роли Президента США Дональда Трампа в процессе достижения мира между Азербайджаном и Арменией, передает Day.Az.

"Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, Президент Ильхам Алиев положительно оценил усилия администрации Трампа по содействию мирному урегулированию. По данным The Floridian, Президент Азербайджана подчеркнул, что отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном складываются превосходно", - говорится в статье.

В публикации приводятся слова Президента Ильхама Алиева о том, что подход Трампа к международным конфликтам отличался от политики предыдущих американских администраций.

"Азербайджанский лидер отметил, что Трамп сыграл очень значимую роль, когда Азербайджан и Армения находились на заключительном этапе переговоров о мирном соглашении", - говорится в материале.

Издание также цитирует заявление Президента Азербайджана о том, что Трамп и его команда создали условия, при которых мирное соглашение стало возможным, а американская сторона учла озабоченности Баку в вопросах безопасности и мирного урегулирования.

Кроме того, The Floridian напомнило о состоявшейся в Белом доме исторической встрече с участием Президента Ильхама Алиева, Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в ходе которой был парафирован текст мирного соглашения.

В материале также упоминается решение администрации Трампа об отмене действия 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы", ограничивавшего прямую помощь США Азербайджану.

"Во время президентства Билла Клинтона и в период, когда бывший президент Джо Байден работал в контролируемом демократами Сенате США, Конгресс принял "Акт в поддержку свободы". В документ был включен раздел 907, запрещавший предоставление Азербайджану любой формы прямой американской помощи. Этот запрет действовал на протяжении многих лет - вплоть до августа 2025 года, когда Дональд Трамп отменил действие раздела 907", - говорится в статье.