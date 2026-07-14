Mitsubihi показала новый Pajero избранным клиентам

Mitsubishi провела закрытый показ нового поколения внедорожника Pajero. В начале лета Mitsubishi официально подтвердила возрождение легендарного внедорожника Pajero. Новый автомобиль станет флагманом марки спустя 5 лет после прекращения производства предыдущего поколения в 2021 году. Почти готовую машину японцы показали на закрытом мероприятии Star Camp, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Посетители мероприятия смогли оценить внешность и салон грядущей новинки. Так как отзывы потенциальных покупателей нового Pajero опубликовала сама Mitsubishi, неудивительно, что все они - максимально восторженные.

Известно, что внедорожник построят на платформе рамного пикапа Triton (L200), благодаря чему новинка сохранит статус серьёзного внедорожника для тяжёлых условий эксплуатации.

Автомобиль получит оригинальный интерьер, собственную калибровку подвески и некоторые другие отличия от исходного "Тритона". Премьера состоится осенью 2026 года.