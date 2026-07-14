Хикмет Гаджиев подчеркнул значение медиа в укреплении доверия и борьбе с фейками

Медиа стало важной опорой устойчивости и взаимопонимания в современных обществах, а ответственная коммуникация играет ключевую роль в предотвращении конфликтов и восстановлении доверия.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая в рамках второго дня IV Шушинского глобального медиафорума, передает Day.Az.

"Социальные сети расширили свободный доступ к коммуникации, однако они также ускорили распространение дезинформации, манипуляций и давления в наших обществах. Цифровые факторы дали людям возможность быть услышанными, но одновременно усложнили процесс отличия фактов от ложной информации", - сказал он.

По словам Х.Гаджиева, современные конфликты разворачиваются не только на поле боя, но и в информационном пространстве, что повышает ответственность СМИ за предоставление точной и достоверной информации.

Он отметил, что исторический опыт показывает влияние медианарративов на восприятие событий, подчеркнув важность ответственной журналистики в сохранении правды и предотвращении распространения искаженной информации.

Х.Гаджиев подчеркнул, что доверие может быть восстановлено посредством диалога, профессионализма и взаимного уважения. Он выразил надежду, что форум будет способствовать выработке рекомендаций по созданию более сильной и ответственной глобальной медиасреды.