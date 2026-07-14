Хикмет Гаджиев предложил разработать этические стандарты для ИИ и соцсетей

Международное сообщество должно разработать этические стандарты и соответствующие нормы регулирования для социальных сетей и технологий искусственного интеллекта, обеспечивая при этом их дальнейшее развитие.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, выступая в рамках второго дня IV Шушинского глобального медиафорума, передает Day.Az.

"Речь идет не об ограничении технологий, а о защите детей и обеспечении того, чтобы цифровые инновации развивались вместе с цифровой ответственностью", - сказал Гаджиев.

По его словам, правительства по всему миру сталкиваются с необходимостью защищать детей и подростков от вредоносного контента, кибернасилия, травли, алгоритмов, формирующих зависимость, и психологических рисков, одновременно сохраняя доступ к информации и свободу выражения мнений.

Х.Гаджиев отметил, что необходимо найти баланс между инновациями, безопасностью, ответственностью родителей и соблюдением прав человека.

""Мы повторяем те же ошибки в отношении искусственного интеллекта. Никто не может остановить развитие технологий и науки. Однако должны существовать этические нормы и соответствующие механизмы регулирования", - заявил он.