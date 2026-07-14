https://news.day.az/azerinews/1847841.html Prezident İlham Əliyevin Şuşada Slovakiya Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub - FOTO İyulun 14-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə geniş tərkibdə görüşü olub. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir Kİ, geniş tərkibdən sonra qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub.
Prezident İlham Əliyevin Şuşada Slovakiya Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub - FOTO
İyulun 14-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə geniş tərkibdə görüşü olub.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir Kİ, geniş tərkibdən sonra qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub.
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