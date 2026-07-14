Prezident İlham Əliyevin Şuşada Slovakiya Prezidenti ilə geniş tərkibdə görüşü olub

İyulun 14-də Şuşada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya Respublikasının Prezidenti Peter Pelleqrini ilə geniş tərkibdə görüşü olub.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir Kİ, geniş tərkibdən sonra qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub.