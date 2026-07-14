https://news.day.az/azerinews/1847852.html Prezident İlham Əliyev: Əminəm ki, bundan sonra da Azərbaycan-Slovakiya münasibətləri inkişaf edəcək - VİDEO Əminəm ki, bundan sonra da bu münasibətlər inkişaf edəcək. Çünki biz konkret işlərin tərəfdarıyıq. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə mətbuata bəyanatında səsləndirib. "Hər iki tərəf ikitərəfli münasibətlərə çox böyük önəm verir.
Prezident İlham Əliyev: Əminəm ki, bundan sonra da Azərbaycan-Slovakiya münasibətləri inkişaf edəcək - VİDEO
Əminəm ki, bundan sonra da bu münasibətlər inkişaf edəcək. Çünki biz konkret işlərin tərəfdarıyıq.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə mətbuata bəyanatında səsləndirib.
"Hər iki tərəf ikitərəfli münasibətlərə çox böyük önəm verir. Deyə bilərəm ki, son illər ərzində çox güclü tərəfdaşlıq yaradılmışdır", - deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb.
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