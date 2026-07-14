Президент Ильхам Алиев поздравил Эмманюэля Макрона
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент,
Выражаю Вам и всему Вашему народу поздравления по случаю национального праздника Французской Республики.
Плодотворные обсуждения вопросов, стоящих на азербайджано-французской повестке дня, нынешнего состояния и перспектив двусторонних связей в ходе состоявшихся в последнее время телефонных разговоров с Вами и нашей встречи в Копенгагене в прошлом году дают основание говорить о начале нового периода в истории межгосударственных отношений.
Убежден, что в интересах двух народов мы и впредь будем в духе партнерства прилагать совместные усилия для развития наших отношений, имеющих глубокие исторические корни и богатые традиции, в экономической, культурной, образовательной и других сферах, представляющих взаимный интерес.
В этот праздничный день желаю народу Франции благополучия и процветания".
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