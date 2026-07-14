Хикмет Гаджиев встретился в Шуше с турецкой делегацией

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в рамках IV Шушинского глобального медиафорума встретился с советником директора Управления коммуникаций Администрации Президента Турецкой Республики Борой Байрактаром и вице-президентом и главным редактором агентства "Анадолу" Юсуфом Озханом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече гости поблагодарили за приглашение на Шушинский глобальный медиафорум и высокий уровень организации мероприятия.

Хикмет Гаджиев подчеркнул важность платформы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере медиа, затронул различные аспекты сотрудничества в этом направлении. Также обсуждались вопросы, связанные с совместной борьбой Азербайджана и Турции с дезинформацией, применением технологий искусственного интеллекта в медиа, координацией деятельности в рамках Организации тюркских государств и реализацией совместных медиапроектов.