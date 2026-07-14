Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-словацкие отношения успешно развиваются

Рад, что азербайджано-словацкие отношения успешно развиваются. Наши политические контакты приобретают регулярный характер.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

Глава государства отметил, что динамичное развитие отношений свидетельствует о намерениях обеих сторон.