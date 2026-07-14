https://news.day.az/officialchronicle/1847861.html Президент Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь - ВИДЕО Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь, потому что мы являемся сторонниками конкретных дел. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.
Президент Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь - ВИДЕО
Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь, потому что мы являемся сторонниками конкретных дел.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.
"Обе стороны придают очень большое значение двусторонним отношениям. Могу сказать, что за последние годы было налажено очень прочное партнерство", - подчеркнул глава государства.
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