Президент Ильхам Алиев: Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь

Уверен, что азербайджано-словацкие отношения будут развиваться и впредь, потому что мы являемся сторонниками конкретных дел.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Словакии Петером Пеллегрини.

"Обе стороны придают очень большое значение двусторонним отношениям. Могу сказать, что за последние годы было налажено очень прочное партнерство", - подчеркнул глава государства.