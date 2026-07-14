https://news.day.az/azerinews/1847864.html Azərbaycan və Slovakiya arasında əməkdaşlıq konkret layihələrə çevrilir - Peter Pelleqrini Azərbaycan və Slovakiya arasında əməkdaşlıq boş bəyanatlar deyil, bu əlaqələr konkret layihələrə çevrilir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini Şuşada Prezident İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatında səsləndirib.
Azərbaycan və Slovakiya arasında əməkdaşlıq konkret layihələrə çevrilir - Peter Pelleqrini
Azərbaycan və Slovakiya arasında əməkdaşlıq boş bəyanatlar deyil, bu əlaqələr konkret layihələrə çevrilir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini Şuşada Prezident İlham Əliyev ilə mətbuata bəyanatında səsləndirib.
"Mən əvvəlki müxtəlif vəzifələrdə işləyən zaman Azərbaycanda səfərdə olmuşam. Burada sözlərimi onunla yekunlaşdırmaq istərdim ki, hər zaman Azərbaycandan qayıdandan sonra mənim işlərim daha yaxşı gedib və vəzifəm artıb. Ona görə də sizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm", - deyə o əlavə edib.
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