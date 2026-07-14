Отношения парламентов Великобритании и Азербайджана выходят на новый уровень

Укрепление межпарламентских связей и развитие стратегического партнерства с Азербайджаном являются ключевыми приоритетами межпарламентской группы дружбы Великобритания-Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом заявил в эксклюзивном интервью Trend руководитель группы Боб Блэкман.

По его словам, первоочередной задачей группы является вовлечение вновь избранных британских парламентариев и углубление их понимания стратегической роли Азербайджана.

"Мы недавно вновь сформировали группу после всеобщих выборов 2024 года. В парламенте возникли определенные сложности, поэтому нам пришлось создать ее заново. Наша главная задача - вовлечь новых коллег, новых членов парламента в развитие дружеских отношений с Азербайджаном, чтобы они понимали не только стратегическую важность Азербайджана, но и более чем 100-летнюю историю дружбы между нашими странами", - отметил он.

Блэкман подчеркнул, что Азербайджан имеет важное значение для Великобритании как стратегический партнер в сфере энергетики, а также как важный транспортный и воздушный коридор между Востоком и Западом.

Он сообщил, что Всепартийная парламентская группа (APPG) Великобритании планирует расширить межпарламентские обмены в ближайшие месяцы.

"Надеюсь, что осенью нам удастся организовать визит всепартийной парламентской группы, чтобы больше наших коллег смогли приехать в Азербайджан. Мы также рассчитываем принять в Великобритании представителей азербайджанской парламентской группы дружбы", - заявил парламентарий.

Сотрудничество выходит за рамки энергетики

По словам Блэкмана, энергетика остается основой двусторонних отношений, однако сотрудничество между странами активно развивается и в других сферах - включая инженерные проекты, возобновляемую энергетику, безопасность и оборону:

"Безусловно, поставки нефти и газа имеют огромное значение, однако речь идет не только о поставках самого сырья. Большое значение имеет инженерная составляющая, связанная с трубопроводом между Европой и Азербайджаном протяженностью 3 500 километров. Важны накопленный опыт и инфраструктура в Каспийском море, которую BP, являясь нашим крупнейшим инвестором и подрядчиком, смогла развивать благодаря сотрудничеству с SOCAR в Азербайджане. Именно поэтому эти отношения столь важны.

Вместе с тем сотрудничество охватывает и связанные с энергетикой отрасли, а также процессы диверсификации, включая развитие возобновляемых источников энергии, использование солнечной энергетики и других технологий".

Великобритания заинтересована в расширении инвестиций

По словам Блэкмана, отношения между Великобританией и Азербайджаном за последние годы значительно укрепились и открывают новые возможности для инвестиций, торговли и образовательного сотрудничества.

Он отметил, что экономическое развитие Азербайджана открывает новые перспективы для британского бизнеса.

"Азербайджан стремится создать не только свободный порт, но и более свободную предпринимательскую зону, чтобы компании могли успешно развиваться здесь самостоятельно. Поэтому британские инвестиции имеют большое значение".

Блэкман также выступил за развитие взаимных инвестиций и расширение академических обменов:

"Важно привлекать азербайджанские инвестиции в Великобританию, а также развивать сотрудничество, в том числе через обмен студентами. Это имеет огромное значение для нашего долгосрочного будущего. Необходимо думать не только о сегодняшнем дне, но и о долгосрочных инвестициях".

Мир на Южном Кавказе укрепит региональную стабильность

Говоря о региональной безопасности, Блэкман назвал Южный Кавказ стратегически важным регионом и отметил, что продвижение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией способно открыть новые возможности:

"Южный Кавказ представляет собой важнейший стратегический регион. Процесс мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном приобретает все большее значение. Я поддерживал Азербайджан во время войны за возвращение Карабаха, который всегда являлся частью суверенной территории Азербайджана, но, как мы знаем, на протяжении долгого времени находился под армянской оккупацией".

Британский парламентарий приветствовал процесс нормализации отношений между двумя странами, отметив, что это открывает новые стратегические возможности.

Блэкман также высоко оценил азербайджанскую модель религиозного сосуществования:

"В Азербайджане царит уважение ко всем религиям и люди имеют возможность свободно исповедовать свою веру. Для меня это модель будущего. Именно поэтому крайне важно, чтобы Азербайджан продолжал развивать отношения с Арменией, которая, как известно, является преимущественно христианской страной. Это формирует основу для подлинного межрелигиозного сосуществования, где люди проявляют взаимное уважение друг к другу. Кроме того, способность Азербайджана поддерживать и развивать еврейскую общину имеет огромное значение и демонстрирует, что люди могут жить бок о бок без ненависти друг к другу".

Парламентская дипломатия и гуманитарное разминирование

По словам Блэкмана, парламентская дипломатия останется одним из ключевых направлений работы APPG.

Он сообщил, что в ноябре в Азербайджан планируется визит британской парламентской делегации, которая занимается вопросами гуманитарного разминирования:

"У нас есть всепартийная парламентская группа, которая занимается вопросами взрывчатых веществ и тем, как мы можем содействовать разминированию. Планируется, что делегация посетит Азербайджан в конце ноября".

APPG также намерена продолжить проведение парламентских мероприятий, посвященных двустороннему сотрудничеству и вкладу азербайджанской общины в Великобритании.

"В парламенте мы регулярно проводим приемы, на которых отмечаем вклад BP, а также вклад азербайджанской общины в Лондоне в развитие страны. У нас довольно большая диаспора, и мы этим гордимся. Такие мероприятия помогают объединять людей, налаживать контакты между различными группами".

Азербайджан приобрел еще большее стратегическое значение

По словам Блэкмана, российское вторжение в Украину коренным образом изменило энергетическую ситуацию в Европе и еще больше повысило значение Азербайджана как стратегического партнера.

"Незаконное вторжение России в Украину нарушило всю цепочку поставок нефти и газа, особенно газа, в Европейский союз. До войны в Украине Азербайджан использовал лишь около 15 процентов своих возможностей. Сейчас же стратегическое значение поставок азербайджанских энергоресурсов в Европу стало исключительно важным".

Он отметил, что Южный газовый коридор наглядно продемонстрировал ценность долгосрочного стратегического планирования:

"Долгосрочное видение создания трубопровода от Азербайджана до континентальной Европы наглядно показало, насколько важно было сформировать еще один маршрут поставок нефти и газа. Благодаря этому мы уже не так зависим от России, как раньше".

По словам Блэкмана, более широкие геополитические процессы также усилили необходимость дальнейшего развития сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном.

"Предстоит еще очень большая работа. Именно поэтому отношения между Великобританией и Азербайджаном приобретают еще большее значение. Иран поставляет России технологии для производства беспилотников, что представляет серьезный вызов с геополитической точки зрения. В этих условиях Азербайджан становится еще более важным партнером. Следовательно, обеспечение безопасности Азербайджана также приобретает исключительно важное значение".

Отметим, что Блэкман находится в Азербайджане по приглашению Университета ADA для участия в мероприятиях, посвященных 20-летию Бакинской летней энергетической школы, которая проходит с 6 по 17 июля. Ежегодная программа объединяет представителей правительств, политиков, ученых и экспертов в области энергетики со всего мира для обсуждения вопросов глобальной энергетической безопасности, "зеленого" перехода и регионального сотрудничества.

В рамках визита Блэкман провел встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и руководителем азербайджано-британской межпарламентской рабочей группы Фаризом Исмаилзаде.