Канат Искаков подчеркнул важность совместной борьбы с дезинформацией

Эффективное противодействие дезинформации возможно только при совместных усилиях государств, СМИ, онлайн-платформ и общества, а профессиональная журналистика должна оставаться главным инструментом укрепления доверия и мира.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил первый вице-министр культуры и информации Казахстана Канат Искаков, выступая на панельной сессии на тему "Миростроительство и общественный дискурс через призму медиа", проходящей в рамках IV Шушинского глобального медиафорума, передает Day.Az.

"С развитием информационных технологий увеличились возможности распространения информации, но одновременно усложнилась информационная среда. Игнорирование существующих правил приводит к серьезным последствиям: распространению дезинформации, утрате доверия между различными участниками общественной жизни, снижению ответственности и, что наиболее опасно, к разрушению доверия и ослаблению международных отношений. Дезинформация используется не только для манипулирования общественным мнением, но и для разжигания конфликтов между странами и народами, а внутри государств - для распространения ненависти и дестабилизации общества", - сказал Искаков.

По его словам, одним из важнейших направлений борьбы с дезинформацией является тесное взаимодействие с цифровыми платформами и повышение прозрачности распространяемого контента.

"Мы считаем крайне важным сотрудничество с онлайн-платформами. Контент, созданный с использованием искусственного интеллекта, должен обязательно маркироваться, чтобы пользователи могли понимать его происхождение. Это важная законодательная мера, и Казахстан уже добился существенного прогресса как в вопросах опровержения ложной информации, так и во взаимодействии с крупнейшими мировыми цифровыми платформами", - отметил он.

Искаков подчеркнул, что не менее важную роль играет соблюдение профессиональных стандартов журналистики.

"Ответственная журналистика, основанная на точности, объективности, проверке фактов и уважении к различным точкам зрения, является лучшей защитой от эскалации конфликтов в информационном пространстве. При этом необходимо сохранять баланс между свободой слова и защитой общества от манипулятивной информации", - сказал он.

Первый вице-министр также отметил необходимость повышения уровня медиаграмотности населения и развития международного сотрудничества.

"Мы должны совместно с гражданским обществом и образовательными учреждениями развивать программы медиаграмотности, чтобы люди могли критически оценивать информацию и распознавать дезинформацию. В то же время ни одна страна не сможет эффективно бороться с этой проблемой в одиночку. Именно на таких международных площадках мы должны обмениваться опытом, вырабатывать общие механизмы и совместно снижать негативные последствия распространения ложной информации", - добавил Искаков.