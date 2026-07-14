Фарид Пардашуназ подчеркнул незаменимость человеческого творчества в эпоху ИИ

Искусственный интеллект открывает для медиа новые возможности, однако ключевым фактором в журналистике по-прежнему останутся творческий подход человека и способность создавать уникальный контент.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил техноблогер Фарид Пардашуназ, выступая на панельной сессии на тему "Медиагоризонт: искусственный интеллект, визуальный сторителлинг и опыт нового поколения", проходящей в рамках IV Шушинского глобального медиафорума, передает Day.Az.

"С появлением искусственного интеллекта произошла демократизация информации. Сегодня практически каждый человек может создавать контент и делиться им с широкой аудиторией. В дальнейшем искусственный интеллект будет все больше персонализировать информацию, предлагая каждому пользователю тот контент, который соответствует его интересам. Это открывает новые возможности для развития медиа и взаимодействия с аудиторией", - сказал Пардашуназ.

По его словам, искусственный интеллект уже становится частью повседневной работы современных редакций, помогая журналистам выполнять различные задачи.

"Искусственный интеллект может выступать помощником журналиста, редактора, корректора и переводчика. Однако творческое мышление, авторский взгляд и способность самостоятельно анализировать информацию всегда будут востребованы. Если журналист создает собственный уникальный контент и предлагает аудитории новые идеи, его невозможно заменить технологиями", - отметил он.

Пардашуназ подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта напрямую зависит от человека.

"Главным источником развития искусственного интеллекта остаются данные и контент, созданные людьми. Именно человеческая креативность является основой для дальнейшего совершенствования этих технологий. Поэтому искусственный интеллект и человек должны не конкурировать, а дополнять друг друга", - добавил техноблогер.