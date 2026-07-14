Сотрудничество между Азербайджаном и Словакией превращается в конкретные проекты

Сотрудничество между Азербайджаном и Словакией - это не пустые заявления, эти связи превращаются в конкретные проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Словакии Петер Пеллегрини в Шуше в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Я бывал с визитом в Азербайджане и ранее, когда работал на других должностях. Хотел бы сказать, что каждый раз после возвращения из Азербайджана мои дела шли лучше и я занимал все более высокий пост. Поэтому выражаю Вам особую благодарность", - подчеркнул он.