В рамках Шушинского глобального медиафорума обсуждают ИИ и новые форматы в СМИ

В рамках IV Шушинского глобального медиафорума проходит панельная сессия на тему "Медиагоризонт: искусственный интеллект, визуальный сторителлинг и опыт нового поколения".

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в ходе панельной дискуссии обсуждаются влияние искусственного интеллекта на современную журналистику, новые форматы создания визуального контента, а также использование передовых цифровых технологий в развитии медиаиндустрии, передает Day.Az.

Участники панели также рассматривают вопросы внедрения ИИ в редакционные процессы, трансформации медиапотребления, развития интерактивного сторителлинга и перспектив формирования медиапродуктов нового поколения.

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