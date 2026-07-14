В Азербайджане вводят новые штрафы за нарушения в этой сфере

В Азербайджане планируется ввести новые штрафы за нарушение законодательства в сфере краудфандинга (это метод коллективного финансирования, при котором большое количество людей (инвесторов, спонсоров или обычных пользователей) добровольно объединяют свои финансовые ресурсы, обычно через интернет, для поддержки идеи, стартапа или социального проекта).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о внесении поправок в Кодекс об административных проступках, который был рассмотрен на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, за нераскрытие или неопубликование информации, которую оператор краудфандинговой платформы обязан раскрывать или публиковать, должностные лица будут штрафоваться на сумму от 1500 до 2000 манатов, а юридические лица - от 3000 до 4000 манатов.

За уклонение или отказ от представления отчетности о деятельности в Центральный банк Азербайджана, предоставление недостоверных сведений либо нарушение сроков подачи отчетов должностным лицам грозит штраф в размере от 1000 до 1500 манатов, юридическим лицам - от 2000 до 3000 манатов.

За нарушение правил хранения информации и документов, связанных с управлением краудфандинговой платформой, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 600 манатов, а юридические лица - от 1000 до 1500 манатов.

За нарушение правил управления денежными средствами в сфере краудфандинга операторами платформ предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере от 2000 до 3000 манатов, а для юридических лиц - от 6000 до 7000 манатов.

Кроме того, за нарушение порядка проведения краудфандинговых кампаний должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2000 до 3000 манатов, а юридические лица - от 4000 до 5000 манатов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят Милли Меджлисом в третьем чтении.