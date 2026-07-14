https://news.day.az/officialchronicle/1847842.html Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини выступают с заявлениями для прессы - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Словакии Петер Пеллегрини выступают с заявлениями для прессы. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини выступают с заявлениями для прессы - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Словакии Петер Пеллегрини выступают с заявлениями для прессы.
Новость обновляется
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