Prezident İlham Əliyev: Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir

Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə mətbuata bəyanatında bildirib.

"Bu gün biz cənab Prezidentlə birlikdə Ağdam rayonun Baş Qərvənd kəndinə gedəcəyik. Burada Slovakiya şirkəti "ağıllı kənd" layihəsini icra edir və bu layihə ilə tanış olacağıq", - deyən dövlətimizin başçısı Qarabağın bərpasına verdiyini dəstəyə görə Slovakiya Prezidentinə bir daha təşəkkürümü bildirib.