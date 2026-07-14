https://news.day.az/azerinews/1847847.html Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan-Slovakiya siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir - VİDEO Bu gün Azərbaycan-Slovakiya siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə mətbuata bəyanatında deyib. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir.
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan-Slovakiya siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir - VİDEO
Bu gün Azərbaycan-Slovakiya siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə mətbuata bəyanatında deyib.
Dövlətimizin başçısı bildirib ki, qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir.
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