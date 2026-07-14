Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan-Slovakiya siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir

Bu gün Azərbaycan-Slovakiya siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Slovakiya Prezidenti Peter Pelleqrini ilə mətbuata bəyanatında deyib.

Dövlətimizin başçısı bildirib ki, qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir.