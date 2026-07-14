Сборная Азербайджана сыграет с Ирландией на чемпионате Европы U20

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу U20 сегодня проведет очередной матч чемпионата Европы в дивизионе B.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре группы A команда встретится со сборной Ирландии.

Игра пройдет на GOPASS Arena в Братиславе и начнется в 22:30 по бакинскому времени.

Напомним, в первом туре сборная Азербайджана уступила Швеции со счетом 58:85, а затем обыграла Словакию - 72:66.