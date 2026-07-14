https://news.day.az/sport/1847866.html Сборная Азербайджана сыграет с Ирландией на чемпионате Европы U20 Мужская сборная Азербайджана по баскетболу U20 сегодня проведет очередной матч чемпионата Европы в дивизионе B. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре группы A команда встретится со сборной Ирландии. Игра пройдет на GOPASS Arena в Братиславе и начнется в 22:30 по бакинскому времени.
Сборная Азербайджана сыграет с Ирландией на чемпионате Европы U20
Мужская сборная Азербайджана по баскетболу U20 сегодня проведет очередной матч чемпионата Европы в дивизионе B.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в третьем туре группы A команда встретится со сборной Ирландии.
Игра пройдет на GOPASS Arena в Братиславе и начнется в 22:30 по бакинскому времени.
Напомним, в первом туре сборная Азербайджана уступила Швеции со счетом 58:85, а затем обыграла Словакию - 72:66.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре