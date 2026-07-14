Азербайджан является гарантом стабильности, развития и ключевым игроком региона

Очень рад находиться с официальным визитом в Азербайджане, в том числе в Карабахе, в Шуше. Для меня большая честь находиться сегодня здесь. Я и мои коллеги являемся свидетелями проводимых здесь масштабных восстановительных работ. Хочу особо подчеркнуть ваши достижения за короткий срок. Для меня большая честь, что словацкие компании также вносят вклад в развитие именно этого региона. Надеюсь, что они и впредь будут принимать участие в различных проектах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Словакии Петер Пеллегрини в Шуше в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

Петер Пеллегрини отметил, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Словакией не ограничивает лишь официальными документами или формальными дипломатическими отношениями, обе страны являются настоящими друзьями, и существует много перспективных сфер, которые партнеры могут предложить друг другу.

"Словакия намерена строить искреннее сотрудничество с партнерами, и Азербайджан является именно таким партнером. Азербайджан является гарантом стабильности и развития, ключевым игроком региона, а также местом, где соединяются региональные транспортные маршруты и узлы", - добавил он.