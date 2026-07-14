https://news.day.az/officialchronicle/1847895.html Президенты Ильхам Алиев и Питер Пеллегрини посмотрели в Шуше расстрелянные в период оккупации бюсты известных личностей Азербайджана - ФОТО 14 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини посмотрели в Шуше расстрелянные в период оккупации бюсты известных личностей Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президенты Ильхам Алиев и Питер Пеллегрини посмотрели в Шуше расстрелянные в период оккупации бюсты известных личностей Азербайджана - ФОТО
14 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини посмотрели в Шуше расстрелянные в период оккупации бюсты известных личностей Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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