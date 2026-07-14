В Баку временно изменится маршрут этого автобуса

Схема движения автобусного маршрута №172 в Баку будет временно изменена.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на улице Республика в поселке Бильгя, выполняемых соответствующими службами, движение транспорта на данном участке будет ограничено.

В связи с этим с 14 по 16 июля автобус маршрута №172 будет курсировать по измененной схеме - по улице Азербайджан Гадыны (поселок Бильгя) в направлении дороги Бильгя - Пиршага (улица Истиглалият).