https://news.day.az/society/1847893.html В Баку временно изменится маршрут этого автобуса Схема движения автобусного маршрута №172 в Баку будет временно изменена. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
В Баку временно изменится маршрут этого автобуса
Схема движения автобусного маршрута №172 в Баку будет временно изменена.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Отмечается, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на улице Республика в поселке Бильгя, выполняемых соответствующими службами, движение транспорта на данном участке будет ограничено.
В связи с этим с 14 по 16 июля автобус маршрута №172 будет курсировать по измененной схеме - по улице Азербайджан Гадыны (поселок Бильгя) в направлении дороги Бильгя - Пиршага (улица Истиглалият).
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