https://news.day.az/hitech/1847921.html Китай впервые испытает боевого робота на военных учениях - ВИДЕО Тестовые версии боевого робота, разработанного специалистами Северо-Восточного университета Китая, уже этим летом могут быть впервые задействованы в военных учениях Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, в настоящее время опытные образцы проходят завершающий этап испытаний.
Китай впервые испытает боевого робота на военных учениях - ВИДЕО
Тестовые версии боевого робота, разработанного специалистами Северо-Восточного университета Китая, уже этим летом могут быть впервые задействованы в военных учениях Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, в настоящее время опытные образцы проходят завершающий этап испытаний.
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