Китай впервые испытает боевого робота на военных учениях

Тестовые версии боевого робота, разработанного специалистами Северо-Восточного университета Китая, уже этим летом могут быть впервые задействованы в военных учениях Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на китайские СМИ, в настоящее время опытные образцы проходят завершающий этап испытаний. 