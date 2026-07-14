Космические путешествия могут ускорить старение

Длительное пребывание в космосе может ускорять процессы старения организма, вызывая изменения в печени, характерные для пожилого возраста.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли исследователи из Университета Центральной Флориды, опубликовавшие результаты работы в журнале GeroScience.

В ходе эксперимента ученые смоделировали два ключевых фактора дальних космических миссий - микрогравитацию и космическую радиацию. Испытания проводились в Лаборатории космического излучения NASA, где животных в течение 14 дней подвергали воздействию, сопоставимому с условиями полета к Марсу.

Исследование показало, что уже через сутки после облучения в клетках печени начинались генетические изменения, схожие с естественным старением. Со временем усиливались воспаление, клеточное старение и фиброз, что может привести к нарушению работы органа.

Полученные данные совпали с результатами исследований NASA, проведенных с участием астронавтов программ Twins Study и Inspiration4, где были обнаружены аналогичные молекулярные изменения.

По мнению ученых, космос можно рассматривать как своеобразную "ускоренную лабораторию старения", что поможет не только сделать будущие экспедиции безопаснее, но и глубже изучить механизмы возрастных изменений для разработки новых методов профилактики заболеваний на Земле.