В Мюнхене ограничили потребление питьевой воды из-за засухи

Власти Мюнхена в связи с затяжной засухой и угрозой дефицита воды, вызванных жарой и отсутствием осадков, ввели немедленный запрет на потребление питьевой воды в определенных целях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

Согласно постановлению, теперь полностью запрещено наполнять частные бассейны и любые другие резервуары для купания. С 9:00 (10:00 мск) до 19:00 (20:00 мск) запрещается поливать сады, исключение сделано для сельскохозяйственных угодий и кладбищ. Также под запрет попал полив частных газонов и прочих зеленых насаждений, однако требование не распространяется на спортивные площадки. Кроме того, теперь запрещено мыть автомобили вне специализированных коммерческих моек.

Соответствующее распоряжение общего характера, как указывает газета, было издано департаментом по вопросам климата 14 июля. Ограничения вводятся как минимум до 1 августа, однако в случае продолжения засухи этот срок может быть продлен.

До сих пор юг Баварии считался регионом с обильными осадками, а его водоснабжение - стабильным и надежным. Как пишет газета, новые меры властей свидетельствуют о том, что призывы к экономии, с которыми в конце июня выступили обер-бургомистр Доминик Краузе и городские коммунальные службы (SWM), не оказали должного эффекта. В среднем многолетние показатели потребления воды в городе составляют от 300 до 350 млн литров в сутки. Две недели назад в SWM сообщили, что во время экстремальной жары в июне этот показатель превысил 400 млн литров в день.

В конце июня городские власти уже отключили несколько фонтанов, временно прекратили мыть муниципальный автопарк и очищать фасады зданий. Кроме того, всех жителей Мюнхена призвали экономить воду в быту - отдавать предпочтение душу, а не полноценной ванне, отказаться от полива садов, а также от наполнения бассейнов и детских бассейнов. Однако еще 30 июня Краузе предупреждал о возможном ужесточении мер.

Во второй половине июня Европа столкнулась с экстремально жаркой погодой, температура воздуха в странах Западной Европы превысила 40 градусов. 9 июля европейская служба дистанционного зондирования и картографирования Земли Copernicus подтвердила, что прошедший июнь стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средней температурой воздуха у поверхности земли в 20,74 градуса.