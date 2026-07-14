https://news.day.az/world/1847923.html Эта страна запретила вывоз топлива Власти Кыргызстана ввели полный запрет на вывоз топлива. Соответствующее постановление кабинета министровопубликовано на сайте правительства, передает Day.Az. Постсоветская страна пошла на запрет экспорта, чтобы избежать дефицита нефтепродуктов и обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок.
Эта страна запретила вывоз топлива
Власти Кыргызстана ввели полный запрет на вывоз топлива. Соответствующее постановление кабинета министровопубликовано на сайте правительства, передает Day.Az.
Постсоветская страна пошла на запрет экспорта, чтобы избежать дефицита нефтепродуктов и обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок. Решение кабмина вводит полный запрет на вывоз топлива за пределы республики, даже в страны ЕАЭС. Исключение сделано только для горюче-смазочных материалов (ГСМ), находящихся в штатных топливных баках автотранспорта.
Помимо этого, власти отменили запрет на ввоз топлива автотранспортом, действовавший с 2019 года.
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