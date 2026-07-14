В Хачмазе автомобиль сорвался с моста в реку, есть пострадавший

В Хачмазском районе легковой автомобиль упал с моста в реку, в результате чего водитель получил травмы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции Азербайджана.

Отмечается, что происшествие произошло на мосту через реку Гудьялчай, расположенном на автомобильной дороге Хачмаз-Худат.

По предварительным данным, автомобиль марки ВАЗ под управлением жителя Хачмазского района Гусейна Мамедова потерял управление, съехал с моста и упал в реку. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Согласно предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель находился за рулем в утомленном и сонном состоянии.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции напомнили, что дорожно-транспортные происшествия, вызванные усталостью и недосыпанием водителей, неоднократно приводили к тяжелым последствиям.

Ведомство призвало водителей не садиться за руль в утомленном или сонном состоянии, строго соблюдать режим труда и отдыха, а также ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

В дорожной полиции подчеркнули, что аварии происходят в считанные секунды, и одним из важнейших условий предотвращения трагедий остается внимательность и бдительность за рулем.