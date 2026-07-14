На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Словакии

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини.

Как передает Day.Az, в публикации говорится: 

"Президенты Азербайджана и Словакии в Шуше".