https://news.day.az/officialchronicle/1847911.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Словакии - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Президенты Азербайджана и Словакии в Шуше".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи с Президентом Словакии - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Президенты Азербайджана и Словакии в Шуше".
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