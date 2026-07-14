В Баку усилится ветер, в ряде районов пройдут дожди

15 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода.

Как сообщает Day.Az, по данным Национальной службы гидрометеорологии, северо-западный ветер временами будет усиливаться

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 28-32° тепла. Атмосферное давление повысится с 754 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В большинстве регионах страны осадков не прогнозируется. Однако во второй половине дня в некоторых горных и предгорных районах местами ожидаются кратковременные дожди.

В отдельных районах возможны ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем - 35-38° тепла, местами жара усилится до 40°. В горных районах ночью ожидается 14-18°, днем - 24-29° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az