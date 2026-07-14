Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем ИИ-моделей

Основатель китайской компании DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым в мире предпринимателем среди создателей моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Ляна выросло более чем в два раза - с $16,7 млрд до $36 млрд. Благодаря этому он опередил сооснователя Anthropic Дарио Амодеи и сооснователя OpenAI Грега Брокмана.

Основную часть состояния Ляна составляет его доля в DeepSeek. По данным агентства, высокий интерес инвесторов увеличил оценку компании примерно в пять раз по сравнению с апрелем, когда она оценивалась в $10 млрд. После июньского инвестиционного раунда 2026 года объемом $7,4 млрд, по итогам которого стоимость DeepSeek достигла $50 млрд, а сам Лян вложил $3 млрд, его доля сократилась примерно до 78%.

С состоянием в $36 млрд Лян Вэньфэн занимает восьмое место среди самых богатых людей Китая, уступая только основателю Cambricon Technologies Чэнь Тяньши среди предпринимателей, работающих в сфере искусственного интеллекта.

Лян Вэньфэн родился в 1985 году в городе Чжаньцзян китайской провинции Гуандун в семье школьного учителя. Он окончил Чжэцзянский университет, где изучал электронную инженерию, а затем получил степень магистра по информационным и коммуникационным технологиям.

DeepSeek была основана в 2023 году на базе подразделения по разработке искусственного интеллекта хедж-фонда Zhejiang High-Flyer Asset Management, который Лян создал вместе с двумя бывшими однокурсниками. Еще во время учебы партнеры начали заниматься торговлей на финансовых рынках в период мирового финансового кризиса.

В начале 2025 года DeepSeek привлекла внимание мировой технологической отрасли, представив модель искусственного интеллекта, которая, как отмечает агентство, продемонстрировала производительность на уровне американских конкурентов, включая OpenAI, при значительно более низкой стоимости разработки. Позже компания представила модель V4 и заявила о ее совместимости с чипами китайской Huawei.

Bloomberg отмечает, что рост государственных и корпоративных инвестиций превратил DeepSeek из частного программного проекта в стратегически важный актив Китая.