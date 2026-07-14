Устойчивый мир в Азии возможен только через диалог и сотрудничество

Устойчивый мир и безопасность в Азии могут быть достигнуты только благодаря диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству, а международные СМИ играют важную роль в укреплении доверия между народами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, oб этом заявила заместитель генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Чжан Лин, выступая на панельной сессии на тему "Роль медиадипломатии и медиаграмотности в восстановлении доверия", проведенной в рамках IV Шушинского глобального медиафорума.

"Безопасность и процветание Азии могут быть достигнуты только через диалог и сотрудничество. Несмотря на различия и порой сложные отношения между государствами-членами, мы продолжаем отдавать приоритет диалогу вместо конфронтации и сотрудничеству вместо изоляции. Именно такой подход позволяет укреплять доверие и создавать условия для долгосрочного партнерства", - сказала Чжан Лин.

По ее словам, разнообразие стран Азии является не препятствием, а одним из главных преимуществ региона.

"Мы рассматриваем многообразие Азии как нашу величайшую силу. Прочный мир и устойчивая безопасность невозможны без взаимопонимания между людьми. Именно поэтому международные средства массовой информации играют сегодня особенно важную роль", - отметила она.

Чжан Лин подчеркнула, что профессиональная и ответственная журналистика способствует укреплению взаимного доверия между народами.

"Рассказывая об общих ценностях, общих вызовах, культурном наследии и человеческих историях, СМИ помогают людям лучше понимать друг друга. Когда люди видят не то, что разделяет страны, а то, что их объединяет, доверие возникает естественным образом. А там, где есть доверие, появляются возможности для сотрудничества и партнерства", - добавила заместитель генерального секретаря СВМДА.