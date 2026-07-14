В Италии задержаны десятки человек в ходе крупной операции против мафии

В Италии стражи порядка задержали почти 80 человек в ходе крупной операции против калабрийской мафиозной группировки "Ндрангета". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, передает Day.Az.

Отмечается, что задержанных обвиняют в вымогательстве, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, грабеже, а также сговоре с целью незаконного оборота наркотиков.

По данным полиции, 73 человека заключили под стражу, еще шестеро помещены под домашний арест.

Правоохранители установили, что считавшаяся традиционно южной преступная организация давно распространила свою деятельность на север Италии и на другие европейские страны.