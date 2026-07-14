https://news.day.az/sport/1847908.html "Имишли" подписал Юсифа Иманова Азербайджанский футбольный клуб "Имишли" объявил о трансфере голкипера Юсифа Иманова. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с 23-летним футболистом подписан контракт по схеме "2+1". Ранее Иманов выступал за "Сабах" и косовскую "Малишеву". Последним клубом вратаря был "Кяпаз".
"Имишли" подписал Юсифа Иманова
Азербайджанский футбольный клуб "Имишли" объявил о трансфере голкипера Юсифа Иманова.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с 23-летним футболистом подписан контракт по схеме "2+1".
Ранее Иманов выступал за "Сабах" и косовскую "Малишеву". Последним клубом вратаря был "Кяпаз".
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