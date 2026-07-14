"Имишли" подписал Юсифа Иманова

Азербайджанский футбольный клуб "Имишли" объявил о трансфере голкипера Юсифа Иманова.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с 23-летним футболистом подписан контракт по схеме "2+1".

Ранее Иманов выступал за "Сабах" и косовскую "Малишеву". Последним клубом вратаря был "Кяпаз".