Иран хочет организовать обмен электроэнергией с Россией через Азербайджан

Иран планирует осуществлять обмен электроэнергией с Россией в объеме до 1 тысячи мегаватт через территорию Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель министра энергетики страны Мустафа Раджаби Машхади.

"Техническая инфраструктура для синхронизации энергосистем Ирана и России через Азербайджан успешно прошла испытания. В ходе тестового этапа возможность обмена электроэнергией была оценена положительно. В настоящее время на первом этапе планируется осуществлять обмен электроэнергией между Ираном и Россией в объеме 300 мегаватт, а на этапе расширения проекта - довести этот показатель до 1 тысячи мегаватт", - отметил он.

Замминистра подчеркнул, что одним из ключевых аспектов соглашения между Ираном и Россией является логичное использование разницы в пиках потребления электроэнергии: в Иране пик приходится на летние месяцы, тогда как в России - на зимний период.

М. Раджаби Машхади добавил, что с учетом этой особенности осуществление обмена электроэнергией в формате энергосвопа или купли-продажи в иранской валюте экономически выгодно и обоснованно для обеих сторон.

"Ранее существовали разные мнения относительно экономической целесообразности синхронизации энергосетей. Однако сегодня российская сторона открыто заявляет, что, учитывая текущие процессы в энергетической сфере, этот план экономически и стратегически реализуем", - сказал он.

Замминистра также отметил, что в настоящее время основное внимание сосредоточено на трехсторонней координации. Реализовать эту трехстороннюю синхронизацию станет возможно при полной уверенности в технической координации и стабильности сети.

Отметим, что накануне в Тегеране состоялась встреча министра энергетики Ирана Аббаса Алиабади и министра энергетики России Сергея Цивилева, в ходе которой обсуждались вопросы обмена электроэнергией между двумя странами через территорию Азербайджана.

Напомним, что в летние месяцы дефицит электроэнергии в Иране достигает пиковых значений. В связи с этим Иран реализует ряд внутренних проектов, а также предпринимает усилия по преодолению нехватки электроэнергии за счет импорта из соседних стран.

В середине июня министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что в настоящее время потенциал производства электроэнергии электростанциями страны превысил 100,5 тысячи мегаватт. В Иране предпринимаются усилия по увеличению этого показателя до 130 тысяч мегаватт к концу срока полномочий действующего правительства (находящегося у власти с августа 2024 года).