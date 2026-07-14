https://news.day.az/society/1847920.html Важная новость для пенсионеров Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня перечислил пенсии за июль жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Важная новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня перечислил пенсии за июль жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Отмечается, что Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики также завершил выплату июльских пенсий на территории автономной республики.
Пенсии за июль жителям других регионов страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в соответствии с графиком в течение месяца.
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