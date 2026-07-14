Важная новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана сегодня перечислил пенсии за июль жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики также завершил выплату июльских пенсий на территории автономной республики.

Пенсии за июль жителям других регионов страны, а также лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, будут выплачены в соответствии с графиком в течение месяца.