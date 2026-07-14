Сильная журналистика строится на доверии и международном сотрудничестве

Искренний интерес к людям и постоянное развитие международных профессиональных связей являются основой сильной журналистики и помогают формировать доверие между представителями мирового медиасообщества.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал генеральный директор Euronews Клаус Штрунц в ходе IV Шушинского глобального медиафорума.

"Журналист должен быть по-настоящему заинтересован в других людях, их культуре, их поведении и в том, чем они занимаются. Тогда он действительно сможет стать хорошим журналистом", - сказал он.

По словам Штрунца, за два дня участия в форуме он получил благодаря личному общению больше профессиональных знаний и новых контактов, чем раньше мог приобрести за несколько месяцев работы. Он отметил, что журналистам важно не упускать возможности для сотрудничества, поскольку именно взаимодействие с коллегами открывает новые перспективы для профессии.

Глава Euronews также призвал молодых журналистов ежедневно уделять время развитию международной сети контактов, а не ждать, пока инициативу проявят другие. Он подчеркнул, что регулярное общение с коллегами, поддержание уже установленных связей и готовность знакомиться с новыми людьми становятся важной инвестицией в профессиональное будущее. По его словам, именно такие контакты впоследствии помогают создавать совместные проекты, обмениваться опытом и эффективнее выполнять журналистскую миссию в быстро меняющемся мире.