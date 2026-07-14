Реза Дегати отметил роль Шушинского медиафорума в донесении правды об Азербайджане

Шушинский глобальный медиафорум является важной международной площадкой, способствующей более широкому распространению правды об Азербайджане в мире.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил всемирно известный фотожурналист Реза Дегати на полях IV Шушинского глобального медиафорума.

"Глобальный медиафорум - важное мероприятие, которое дает возможность журналистам из разных стран приехать, увидеть все своими глазами и узнать правду. Однако эту работу необходимо продолжать постоянно, чтобы мир лучше понимал Азербайджан", - сказал он.

По словам Дегати, в современном мире информация играет решающую роль, поскольку именно через средства массовой информации, телевидение, радио и социальные сети люди формируют свое представление о происходящих событиях.

Он отметил, что проведение Шушинского глобального медиафорума помогает иностранным журналистам лично познакомиться с Азербайджаном, увидеть происходящие в стране процессы и получить достоверную информацию из первых рук.

Дегати подчеркнул, что подобные международные инициативы имеют большое значение для укрепления диалога между представителями мирового медиасообщества и продвижения объективной информации об Азербайджане на международной арене.