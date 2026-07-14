https://news.day.az/society/1847928.html Пожар на крупном проспекте в Баку - ФОТО Пожар на открытой территории на проспекте Бабека в Баку потушен. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар был ликвидирован привлечёнными на место пожарными.
Пожар на крупном проспекте в Баку - ФОТО
Пожар на открытой территории на проспекте Бабека в Баку потушен.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар был ликвидирован привлечёнными на место пожарными.
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