Средний коридор сохраняет стратегическое значение для новой региональной архитектуры

Средний коридор остается основой новой региональной архитектуры.

Как передает Day.Az , об этом Trend заявила старший советник Центра анализа международных отношений Роза Байрамлы.

"Выступление Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме продемонстрировало, что отношения Азербайджана со странами Центральной Азии перешли на качественно новый уровень и продолжают успешно развиваться. Сотрудничество между сторонами давно вышло за традиционные рамки, так как на сегодняшний день данное взаимодействие основывается на постепенном формировании общего политического и геоэкономического пространства, объединяющего Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию.

Важную роль в этом процессе играет развитие отношений с Узбекистаном. Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, сегодня эти связи имеют прочную практическую основу, включающую восстановление освобожденных территорий, промышленное сотрудничество, взаимные инвестиции и совместные энергетические проекты. Президент Азербайджана также отметил, что именно Президент Шавкат Мирзиёев сыграл важную роль в сближении Азербайджана с Центральной Азией и в присоединении нашей страны к формату Консультативных встреч глав государств региона. Присоединение Азербайджана к этому механизму в качестве полноправного участника в ноябре 2025 года стало отражением уже сложившейся политической реальности", - заявила она.

По ее словам, несмотря на географическую принадлежность Азербайджана к Южному Кавказу, исторические, этнические, культурные и политические связи со странами Центральной Азии позволяют говорить о постепенном формировании общего геополитического и геоэкономического пространства.

"Азербайджано-узбекские отношения в этом контексте рассматриваются как один из двигателей межрегионального сближения. Развитие сотрудничества между сторонами происходит одновременно на гуманитарном, инвестиционном, промышленном и энергетическом уровнях. Построенная Узбекистаном школа имени Мирзо Улугбека в Физули стала первым крупным вкладом зарубежного государства в восстановление освобожденных территорий; в Ханкенди при узбекских инвестициях было открыто первое крупное промышленное предприятие. Помимо этого, Президент Ильхам Алиев подчеркнул деятельность совместного инвестиционного фонда объемом 500 миллионов долларов, а также участие SOCAR в разведочных работах на месторождении Устюрт в Узбекистане. Таким образом, братский характер отношений получает конкретное экономическое и институциональное содержание", - подчеркнула Р.Байрамлы.

По словам старшего советника, особо была отмечена роль Среднего коридора в новой региональной архитектуре. "Президент отметил, что грузопотоки из Китая и стран Центральной Азии через Азербайджан продолжают расти. В ответ на увеличение спроса Азербайджан продолжает расширять пропускную способность Бакинского международного морского торгового порта - с 15 до 25 миллионов тонн, а также строит на собственном судостроительном заводе 10 новых судов для перевозки грузов через Каспий. Как отметил Президент Ильхам Алиев, тесные отношения со странами Центральной Азии и Европейской комиссией в сочетании с центральным географическим положением страны создают для Азербайджана значительное преимущество", - сказала Р.Байрамлы.

Она заявила, что в данном контексте проект TRIPP также следует рассматривать как потенциально важный новый участок Среднего коридора, создающий дополнительную ветвь евразийского маршрута наряду с уже действующим направлением через Грузию: "Президент Ильхам Алиев отметил, что практическая работа по TRIPP может начаться уже в 2026 году и что реализация проекта способна принципиально изменить транспортную карту Южного Кавказа. В официальной позиции Азербайджана TRIPP прямо определяется как следующий важный сегмент Среднего коридора, способный увеличить его пропускную способность и укрепить интеграцию стран региона в глобальные цепочки поставок".

"Таким образом, главный посыл заявлений Президента состоит в том, что сближение Азербайджана и Центральной Азии одновременно развивается на всех уровнях. На политическом уровне формируется новый формат "Центральная Азия + Азербайджан", а на практическом уровне его наполняют транспортные маршруты, взаимные инвестиции, энергетические проекты и совместные предприятия", - сказала она.

Р. Байрамлы также отметила, что Средний коридор и проект TRIPP способны придать данному сближению устойчивую основу, превратив каспийское пространство в центр экономического взаимодействия между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой.