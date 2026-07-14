"Сабаил" проведет предсезонные сборы в Турции

Футбольный клуб "Сабаил" продолжит подготовку к новому сезону в Турции.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, команда проведет предсезонные сборы в Болу в августе. Об этом рассказал новый президент клуба Мирза Байрампур.

"Сабаил" ставит перед собой задачу побороться за чемпионство в Первой лиге Азербайджана.

Сезон-2025/2026 в Первой лиге Азербайджана стартует 3 сентября.