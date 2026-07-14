https://news.day.az/sport/1847970.html "Сабаил" проведет предсезонные сборы в Турции Футбольный клуб "Сабаил" продолжит подготовку к новому сезону в Турции. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, команда проведет предсезонные сборы в Болу в августе. Об этом рассказал новый президент клуба Мирза Байрампур. "Сабаил" ставит перед собой задачу побороться за чемпионство в Первой лиге Азербайджана.
"Сабаил" проведет предсезонные сборы в Турции
Футбольный клуб "Сабаил" продолжит подготовку к новому сезону в Турции.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, команда проведет предсезонные сборы в Болу в августе. Об этом рассказал новый президент клуба Мирза Байрампур.
"Сабаил" ставит перед собой задачу побороться за чемпионство в Первой лиге Азербайджана.
Сезон-2025/2026 в Первой лиге Азербайджана стартует 3 сентября.
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