Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини обменялись памятными подарками

14 июля в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после встречи стороны обменялись памятными подарками.

Президент Ильхам Алиев подарил своему словацкому коллеге меч, а Пеллегрини подарил Президенту Ильхаму Алиеву лыжи.