https://news.day.az/officialchronicle/1847965.html Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини обменялись памятными подарками - ФОТО - ВИДЕО 14 июля в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе. После встречи стороны обменялись памятными подарками. Президент Ильхам Алиев подарил своему словацкому коллеге меч, а Пеллегрини подарил Президенту Ильхаму Алиеву лыжи.
Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини обменялись памятными подарками - ФОТО - ВИДЕО
14 июля в Шуше состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини в расширенном составе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после встречи стороны обменялись памятными подарками.
Президент Ильхам Алиев подарил своему словацкому коллеге меч, а Пеллегрини подарил Президенту Ильхаму Алиеву лыжи.
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