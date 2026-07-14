Праздник отменяется: израильский холодный душ на армянские ожидания

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что в Израиле отложили голосование по законопроекту о т.к. "геноциде армян".

Day.Az представляет публикацию:

В армянском сообществе уже вовсю царило предвкушение победы. Парадные костюмы были отглажены, триумфальные речи заучены наизусть, а заготовленные тосты наверняка получились настолько слезоточивыми, что разрыдаться и просить прощения должны были даже камни. Всё было готово к главному событию - признанию Кнессетом "геноцида".

В преддверии голосования воздух буквально наэлектризовался. Люди замерли в ожидании исторического момента: наполненные до краёв бокалы подрагивали в руках от нетерпения - каждому хотелось поскорее чокнуться в честь великого мига национального торжества. Ещё чуть-чуть - и, как представлялось многим, должен был прозвучать финальный аккорд исторической "справедливости".

Однако Кнессет взял и вылил на весь этот пышный карнавал ведро ледяной воды. Одним решением израильские парламентарии отправили законопроект в самый дальний и пыльный ящик, где тот теперь будет лежать до второго пришествия.

В результате несостоявшиеся победители так и остались стоять во фраках, с поднятыми бокалами и немым вопросом на лицах. Шампанское постепенно выдыхается, а историческое селфи вновь переносится на неопределённое будущее - до тех пор, пока, как говорится, рак на горе не свистнет.