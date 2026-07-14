IV Шушинский глобальный медиафорум стал важным событием для развития международного диалога.

Об этом в беседе с Day.Az сказала доктор исторических наук, профессор кафедры "Политология" Университета мировой экономики и дипломатии г. Ташкент (Узбекистан) Ранохон Турсунова.

"Состоявшийся 13 июля 2026 года IV Шушинский глобальный медиафорум, заслуживает самой высокой оценки, так как прошедшее мероприятие высокого уровня стало важным событием, способствующим более глубокому пониманию актуальных региональных и глобальных процессов, а также открытию новых возможностей для плодотворного сотрудничества", - сказала она.

По ее словам, подобные международные площадки, как Шушинский глобальный медиафорум, играют исключительную роль в развитии диалога между странами Центральной Азии и Южного Кавказа.

"Они предоставляют уникальную возможность представителям медиасообщества, экспертам, политикам и общественным деятелям собраться вместе, обменяться мнениями, выработать совместные подходы к решению общих вызовов и определить перспективные направления взаимодействия.

Необходимо выделить следующие ключевые аспекты их вклада. Это прежде всего, укрепление сотрудничества между СМИ, так как подобного рода Форумы создают благоприятную среду для установления прямых контактов между журналистами, редакторами и медиаменеджерами из разных стран, что способствует обмену опытом, обмену лучшими практиками, формированию совместных медиапроектов и, в конечном итоге, повышению качества и объективности освещения событий в регионе. Непосредственное взаимодействие между СМИ различных стран помогает преодолеть информационные барьеры и представить более полную и многогранную картину происходящего", - сказала Ранохон Турсунова.

Профессор отметила, что благодаря таким форумам происходит развитие диалога между странами, так как медиафорумы являются мощным инструментом построения мостов между народами и правительствами.

"Обсуждение актуальных вопросов на площадке, объединяющей представителей разных культур и политических систем, способствует лучшему пониманию национальных интересов, приоритетов и взглядов каждой страны. Результаты дискуссий и предложенные решения могут ложиться в основу государственной политики и способствовать укреплению доверительных отношений.

Так же необходимо отметить, что в эпоху, когда информационные потоки могут быть поляризованы и искажены, открытый диалог и прозрачность становятся критически важными. На Шушинском форуме, как и на подобных мероприятиях, представители СМИ получают возможность напрямую общаться, задавать вопросы, получать ответы и развеивать сомнения. Это способствует формированию более доверительной атмосферы, как между самими медиа, так и между народами, и помогает бороться с дезинформацией и стереотипами.

А глобальные вызовы, такие как изменение климата, региональная безопасность, экономическое развитие и культурный обмен, требуют скоординированных усилий. Международные медиафорумы позволяют выявить общие точки соприкосновения и выработать единые подходы к решению этих проблем, которые затем могут быть донесены до широкой общественности через СМИ", - сказала она.

Турсунова выделила обсуждение культурного наследия, истории и туристического потенциала региона, которое на подобных площадках способствует углублению взаимопонимания между народами и стимулирует развитие взаимного туризма, что, в свою очередь, укрепляет экономические и культурные связи.

"В этой связи прошедший IV Шушинский глобальный медиафорум можно оценить как чрезвычайно позитивное и своевременное событие. Подчеркнем актуальность и востребованность таких международных платформ для построения прочного диалога, укрепления взаимовыгодного сотрудничества и формирования атмосферы доверия между странами Центральной Азии и Южного Кавказа. Узбекистан, как активный участник региональных процессов, полностью поддерживает подобные инициативы и готов вносить свой вклад в их дальнейшее развитие", - добавила профессор.

Профессор также прокомментировала выступление Президента Ильхама Алиева на IV Шушинском глобальном медиафоруме.

"Заявление Президента Ильхама Алиева о возрастающем стратегическом значении Среднего коридора заслуживает высокой оценки. Это видение открывает значительные перспективы для развития сотрудничества между нашими странами, в первую очередь в сферах транспорта, логистики и торговли. Влияние данного процесса на узбекско-азербайджанские отношения, на мой взгляд, носит многогранный и весьма позитивный характер. Так, Азербайджан, благодаря своему географическому положению и инвестициям в транспортную инфраструктуру, становится мощным хабом в рамках Среднего коридора. Для Узбекистана, стремящегося к диверсификации транспортных маршрутов и увеличению транзитного потенциала, Азербайджан является ключевым партнером, так как совместное развитие коридора позволит прежде всего увеличить объемы перевозок. А оптимизация маршрутов, синхронизация таможенных процедур и упрощение документооборота вдоль Среднего коридора, проходящего через Азербайджан, значительно ускорит и удешевит транспортировку грузов из Азии в Европу и обратно. Узбекистан сможет более эффективно использовать свои транзитные возможности", - сказала она.

Турсунова отметила, что непосредственно Средний коридор, включающий морские, железнодорожные и автомобильные перевозки, открывает возможности для создания интегрированных логистических решений. Это особенно важно для Узбекистана, страны, не имеющей выхода к морю, которая сможет получить более прямой и конкурентоспособный доступ к мировым рынкам через Каспийское море и далее.

"Развитие Среднего коридора может стимулировать совместные инвестиционные проекты в транспортную инфраструктуру, включая порты, железнодорожные пути, складские комплексы и терминалы, как в Азербайджане, так и в Узбекистане. Проводимая совместная работа по внедрению цифровых технологий, оптимизации складских операций и управлению грузопотоками позволит создать более предсказуемые и надежные логистические маршруты. А гармонизация правил и стандартов в области логистики между Узбекистаном и Азербайджаном, основанная на принципах Среднего коридора, будет способствовать беспрепятственному перемещению товаров.

Все мы понимаем, что увеличенный транзит и растущий товарооборот потребуют развития сопутствующих логистических услуг, включая страхование, таможенное оформление, финансовое сопровождение и др., что создаст новые возможности для бизнеса", - сказала профессор.

Она особо выделила, что сокращение сроков и стоимости доставки сделает узбекские товары более конкурентоспособными на рынках Европы, а товары из Европы - более доступными в Узбекистане. Более быстрая и надежная доставка позволит наладить торговлю товарами с более коротким сроком годности или требующими особых условий транспортировки.

"Всецело, Средний коридор, будучи альтернативой традиционным маршрутам, может привлечь новые торговые потоки, в которых Узбекистан и Азербайджан займут достойное место. В этой связи наши страны могут координировать свои усилия по продвижению товаров и услуг на международные рынки, используя преимущества друг друга.

Таким образом, усиление роли Азербайджана в рамках Среднего коридора - это стратегический тренд, который открывает уникальные возможности для Республики Узбекистан. Мы видим в этом прочный фундамент для дальнейшего углубления партнерских отношений с Азербайджаном, направленных на создание единого, эффективного и конкурентоспособного транспортно-логистического и торгового пространства. Это, безусловно, будет способствовать экономическому росту обеих стран и укреплению региональной интеграции", - добавила она.

Также профессор отметила, что заявление Президента Ильхама Алиева о сбалансированной внешней политике Азербайджана и его роли надежного моста между различными регионами. По ее словам, этот подход открывает исключительно широкие и новые возможности для дальнейшего развития стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

"Сбалансированная внешняя политика Азербайджана, основанная на принципах нейтралитета, добрососедства и многовекторности, создает благоприятную среду для углубления нашего взаимодействия по ряду ключевых направлений, среди которых укрепление роли Узбекистана как моста в Центральной Азии. Подобно тому, как Азербайджан выступает мостом между Кавказом, Восточной Европой и Азией, Узбекистан играет аналогичную роль в Центральной Азии. Наше стратегическое партнерство, основанное на этой общей роли, может создать мощный транзитный и логистический коридор, соединяющий Европу, Азию и Кавказ", - сказала профессор.

Турсунова подчеркнула, что ожидается повышение инвестиционной привлекательности обеих стран, так как сбалансированная внешняя политика Азербайджана и его статус надежного партнера снижают геополитические риски, делая его привлекательным для иностранных инвесторов.

"Укрепление партнерства с Азербайджаном может позитивно сказаться и на инвестиционной привлекательности самого Узбекистана. В перспективе расширение торговых связей и рынков сбыта. Так, роль Азербайджана как моста позволяет обеим странам получать более широкий доступ к рынкам Европы, Ближнего Востока и Средиземноморья. При положительном согласовании продвижения товаров и, прежде всего, координации действий по продвижению узбекских товаров на рынки, куда Азербайджан имеет хорошие логистические связи, и наоборот является перспективным направлением сотрудничества для нашей страны.

Конечно же, важно продолжать укреплять региональную безопасность и стабильность. Только надежный нейтралитет и активная посредническая роль Азербайджана способствуют укреплению стабильности в регионе. Узбекистан, также приверженный принципам мирного урегулирования и добрососедства, может стать надежным партнером в этих усилиях", - сказала она.

Профессор отметила, что благодаря своей сбалансированной политике и роли моста, Азербайджан имеет возможность оказывать существенное влияние на интеграционные процессы внутри тюркского мира.

"Узбекистан, как одна из ключевых стран региона, активно поддерживает это направление. Наши страны уже сегодня активно проводят совместное продвижение инициатив в рамках ОТГ, например, вырабатывают общие позиции по ключевым вопросам и предложениям конкретных проектов, направленных на углубление сотрудничества между тюркскими государствами.

В целом, признание Азербайджана через призму надежного моста и проводника сбалансированной внешней политики, все это открывает для Узбекистана беспрецедентные возможности для углубления стратегического партнерства, основанного на общих интересах, взаимном уважении и стремлении к совместному росту и процветанию. Мы видим в этом фундамент для построения долгосрочного и плодотворного сотрудничества", - добавила Ранохон Турсунова.

Али Гасымов