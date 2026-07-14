В Азербайджане объявлено желтое предупреждение

Национальная служба гидрометеорологии объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой ветреной погодой 15-16 июля в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на предупреждение, в Баку и на Абшероне ожидается северо-западный ветер. В то же время в Губе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Хызы, Хачмазе, Гаджигабуле, Нефтчале, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гедабее, Дашкесане, Геранбое, Нафталане, Самухе, Гяндже, Мингячевире, Ордубаде и Джульфе ожидается восточный ветер.

Скорость ветра составит 13,9-20,7 м/с.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az