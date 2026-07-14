Иран рассматривает поставки российской электроэнергии через Азербайджан

Иран планирует преимущественно в летний период импортировать в ограниченных объемах электроэнергию с юга России через Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении министерства энергетики Ирана.

Согласно информации, 13 июля министр энергетики Ирана Аббас Алиабади провел в Тегеране переговоры с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

"На встрече, с учетом результатов экономического исследования, проведенного в 2019 году иранской компанией Monenco, в центре внимания находился вопрос синхронизации электрических сетей Ирана и России через Азербайджан. Была отмечена важность создания трехсторонней рабочей группы с участием министров энергетики трех стран. Также была рассмотрена возможность поставок электроэнергии из южных регионов России в Иран при наличии соответствующих условий, особенно в летний период", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что стороны достигли соглашения по созданию совместной ирано-российской рабочей группы. Данная группа будет содействовать продвижению совместных проектов, включая создание условий для синхронизации энергосистем двух стран.

Министр энергетики России Сергей Цивилев отметил, что обе стороны придают большое значение проектам в сфере возобновляемых источников энергии, хранения и передачи электроэнергии. Он также добавил, что в настоящее время изучаются некоторые вопросы, связанные со строительством тепловой электростанции (ТЭС) "Сирик" в Иране. Подрядные организации продолжают работы в рамках проекта на основе действующего контракта. Ожидается, что при сотрудничестве министерств энергетики двух стран будут предприняты шаги по устранению существующих проблем, связанных со строительством этой станции.

Напомним, что в летние месяцы дефицит электроэнергии в Иране достигает пиковых значений. В связи с этим Иран реализует ряд внутренних проектов, а также предпринимает усилия по преодолению проблемы за счет импорта электроэнергии из соседних стран.

В середине июня министр энергетики Ирана Аббас Алиабади сообщил, что в настоящее время потенциал производства электроэнергии электростанциями страны превысил 100,5 тысячи мегаватт. В Иране предпринимаются усилия по увеличению этого показателя до 130 тысяч мегаватт к концу срока полномочий действующего правительства (находящегося у власти с августа 2024 года).