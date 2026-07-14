Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини ознакомились с работами, проводимыми в селе Баш Гарвенд Агдамского района

14 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини ознакомились с работами, проводимыми в селе Баш Гарвенд Агдамского района, заложили в этом селе фундамент полной средней школы имени Милана Растислава Штефаника на 840 ученических мест.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал президентов Азербайджана и Словакии о работах, проводимых в селе Баш Гарвенд Агдамского района.

Село Баш Гарвенд расположено по правую сторону автомобильной дороги Барда - Агдам и железнодорожной линии Барда - Агдам, в 18 километрах от центра города Агдам. Село, долгие годы находившееся под армянской оккупацией, было освобождено 20 ноября 2020 года.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села 24 декабря 2023 года.

В настоящее время в селе создаются необходимая социальная инфраструктура, административные и служебные здания. Здесь будут действовать многофункциональное административное здание, медпункт, полная средняя школа, детские сады.

В селе прокладываются автомобильные дороги общей протяженностью 35 километров, создаются система связи, сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и отвода сточных вод. В целях экономии энергоснабжения в селе Баш Гарвенд будут использоваться альтернативные источники энергии.

Президенты Азербайджана и Словакии также были проинформированы о полной средней школе имени Милана Растислава Штефаника села Баш Гарвенд, рассчитанной на 840 учеников.

Было сообщено, что территория школы составляет 3 гектара. В здании будут 35 классных комнат, кабинеты технологий, военной подготовки, компьютерные классы, библиотека, физическая, биологическая и химическая лаборатории.

Также будут созданы актовый и спортивный залы, буфет и другая необходимая учебная инфраструктура.

Для обеспечения здания электроэнергией планируется установить солнечные батареи.

На территории школы как для учеников, так и для жителей будет создана большая спортивная площадка с беговой дорожкой, игровыми зонами, местами отдыха, будут разбиты зеленые зоны.

Президенты Азербайджана и Словакии заложили фундамент школы.

В строительстве села Баш Гарвенд участвуют словацкие компании. Школа, которая будет построена в селе, передается Словакией в дар Азербайджану.

Затем главы государств ознакомились с условиями, созданными в доме, построенном в селе.

Было отмечено, что строительство села общей площадью около 480 гектаров будет осуществляться в 2 этапа. Первый этап охватывает площадь более 200 гектаров. На этом этапе будет построен 851 частный дом для проживания 3703 человек. Из них 170 домов - двухкомнатные, 417 - трехкомнатные, 145 - четырехкомнатные и 119 - пятикомнатные.

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